VAMOS A GANAR EL DEBATE PORQUE AQUÍ HAY IDEAS, PROYECTO Y AMOR POR MÉXICO: CLAUDIA SHEINBAUM DESDE JALISCO

• ‘’Vamos a apoyar a Colima también en la seguridad .No es un asunto de mano dura, porque el autoritarismo no le conviene a nadie, eso es fascismo’’, destacó como otro de los compromisos para la entidad en la continuidad de la 4T

• Claudia Sheinbaum aseguró que Colima es de los pueblos más importantes en todo México, por lo que los colimenses serán prioridad para su gobierno

Tecomán, Colima.-Construir la ruta Manzanillo – Colima – Guadalajara – Irapuato del tren de pasajeros y apoyar en la infraestructura del puerto de Manzanillo son parte de los compromisos del segundo piso de la 4T, así lo destacó Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de México por la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena-PT-PVEM) ante el pueblo de Tecomán.’’Vamos a apoyar a todo Colima, pero en particular, toda la infraestructura que requiere Manzanillo para poder garantizar que sea un puerto de primera’’,aseguró como una clave para reducir las desigualdades que se instauraron durante el neoliberalismo en esta región. Además, Sheinbaum Pardo aseguró que trabajar a favor de la seguridad en la entidad también forma parte de los compromisos del segundo piso de la Transformación en el estado, para lo cual se implementará una estrategia de atención a las causas y erradicación de la impunidad, las cuales fueron el eje principal de su administración como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donde logró una reducción histórica en los delitos de alto impacto y en la incidencia de homicidios.’’Vamos a apoyar a Colima también en la seguridad. ¿Qué se requiere? Uno, seguir apoyando a las y los jóvenes, porque mientras no se apoye lo suficiente a los jóvenes van a seguir atraídos por las bandas delictivas y lo segundo seguir bajando la impunidad.No es un asunto de mano dura, porque el autoritarismo no le conviene a nadie, eso es fascismo’’,* manifestó.Por lo anterior, Claudia Sheinbaum hizo un llamado a fortalecer las fuerzas de la 4T en Colima y votar este 2 de junio por el Plan C, ya que para poder lograr la seguridad que requiere el estado también es necesario reformar al Poder Judicial, lo cual podrá hacerse obteniendo la mayoría califica en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. ’’Si seguimos con jueces que liberan delincuentes, si seguimos con jueces que no dan órdenes de aprehensión, si seguimos con ministros que no orientan a los jueces y que no son sancionados cuando hay actos de corrupción, entonces no se va a poder atender integralmente la seguri

dad’’, puntualizó.En su mensaje, Claudia Sheinbaum aseguró que en su gobierno se consolidarán los programas sociales y obras estratégicas que comenzaron con la llegada de la Cuarta Transformación al Gobierno de México, caso contrario a lo que sucederá con la oposición, cuyo regreso significa detener el desarrollo que ha tenido México en los últimos años.’’¿Ustedes creen que ellos, que son el PRI y el PAN, – no tienen otro nombre más que PRI y PAN –, pueden garantizar los programas sociales? Están muy preocupados ellos porque dicen que ellos sí están de acuerdo con los programas sociales, ¿ustedes les creen? Si los diputados del PAN votaron en contra de la pensión adulto mayor. ¿Cómo vamos a creer que los candidatos del PAN o candidatas del PAN van a defender la pensión universal a los adultos mayores? Es falso, los únicos que lo garantizamos somos nosotros, porque lo hacemos por convicción, porque creemos que es justo’’, manifestó.Al respecto propuso la creación de dos nuevos programas sociales: Una pensión mensual para las mujeres de 60 a 64 años, como parte de un reconocimiento a su trabajo a favor de la nación y una beca universal para todos los niños y niñas de preescolar a secundaria. Por su parte, Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena y coordinador general de la campaña, destacó que el pueblo de Colima es el gran ejemplo de que la 4T tiene rostro de mujer, por lo que hizo un llamado a que el 2 de junio se continúe fortaleciendo la Transformación. ’’Colima es un gran ejemplo de lo que significa cuando la doctora Sheinbaum nos dice que la decisión que va a tener nuestro país el 2 de junio es Transformación o corrupción, aquí el pueblo de Colima se decidió y establece el gobierno de la transformación con nuestra querida gobernadora Indira Vizcaíno .Ella es un ejemplo de que es tiempo de mujeres, de que las mujeres ahora están liderando la Transformación como lo propone nuestra candidata presidencial’’, puntualizó.Asimismo, Ana Karen Hernández Aceves, candidata a Senadora, aseveró que Claudia Sheinbaum lidera un proyecto con un sueño en común, el de la prosperidad compartida para la construcción de un país más justo.’’Estamos del lado correcto de la historia, porque tenemos a la mejor candidata. No hay mejor persona, con mejores características, con mejores capacidades para llegar a la Presidencia de México’’*l, comentó.Al encuentro también asistieron, Manuel Velasco, coordinador de alianzas; Maiella Gómez, dirigente nacional de Fuerza por México; Virgilio Mendoza, candidato a Senador; Leoncio Morán Sánchez, candidato a Diputado Federal por el distrito 1; Griselda Valencia de la Mora, candidata a Diputada Federal – Distrito 2; Julio León, delegado político de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo en el Estado de Colima; Joel Padilla, dirigente del PT en Colima; Gabriela Benavides Cobos, dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Colima y Dulce Azucena Huerta Araiza, presidenta estatal de Morena.

Redacción Noreste