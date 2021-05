Vamos a hacer que los pillos regresen lo robado : José Manuel Pozos

Tuxpan, Ver. – Durante su estancia en esta ciudad portuaria el nuncio apostólico en México Franco Coppola, se mostró preocupado por el incremento que se ha tenido en los últimos años en muertes de jóvenes por suicido en el país, situación que orilla a la iglesia católica a aprender el lenguaje de los jóvenes y ayudarlos en su vida cotidiana.

Mencionó que los jóvenes no se sienten listos para enfrentar las dificultades de la vida, por ello requieren de la ayuda, y es aquí donde entra el papel de la iglesia, ayudar a los jóvenes a fortalecer su fe en cristo.

“Lo que he notado en estos años que tengo en México, es que en las iglesias hay un gran trabajo de preparación de los niños para la primera comunión y confirmación pero después no hay nada, no hay un camino que los ayude, por lo que es necesario aprender el lenguaje nuevo de los jóvenes”.