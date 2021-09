Van por juicio político contra Fernando Yunes

Xalapa, Ver.– El 6 de noviembre, una vez instalada la nueva legislatura en el Congreso del Estado se presentará la solicitud de juicio político contra el actual presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez para que rinda cuentas ante la justicia por el presunto delito de falsificación de documentos a favor de su hermano, el ex candidato a la alcaldía en dicho municipio, Miguel Ángel Yunes Márquez.

Este lunes, el abogado Jorge Reyes Peralta, representante legal de Virginia Roldán Ramírez, candidata a regidora por el partido Morena en el Ayuntamiento de Veracruz, quien denunció penalmente a Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez y a funcionarios, ex funcionarios y ciudadanos del puerto de Veracruz por su presunta participación en la alteración de documentos oficiales con el fin de acreditar la residencia de Miguel Ángel Yunes Márquez en dicha ciudad, explicó que si bien, Fernando Yunes no ha sido citado ante la justicia por tener fuero, se harán los procesos pertinente para ello, empezando por la solicitud de juicio político:

Reyes Peralta acudió este lunes al Juzgado de Control con sede en Pacho Viejo para presentar una promoción al proceso penal contra el excandidato panista, Miguel Ángel Yunes Márquez y seis funcionarios, exfuncionarios y ciudadanos del puerto de Veracruz con el fin de que se use la fuerza pública para presentarlos ante el juez si es que se niegan a acudir en libertad en la próxima audiencia a la que sean citados.

«Toda vez que no asistió en la anterior ocasión, el 15 de junio de este año, decirle que lo aperciba como medio de apremio, que de no comparecer en la próxima cita, él será declarado sustraído de la acción de la justicia. ¿Qué significa?, que si en la próxima cita no viene, el juez puede hacer uso de sus medios de apremio para mandarlo a comparecer con la fuerza pública o en su caso, librar una orden de aprehensión. Yo tengo conocimiento que él se encuentra fuera del país y entonces esperamos que comparezca. Nosotros no queremos que esté encarcelado. El miedo que él tiene es de entrar y que no salga”.