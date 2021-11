Vandalismo en escuela primaria de Poza Rica

Poza Rica, Ver. – Al concluir el proceso interno del Sindicato de Trabajadores petroleros de la República Mexicana de la Sección Número 30, con la votación de 4800 trabajadores de un total 5,200, el 60% de los votantes a favor de José Juan Soni Solís, por lo que la noche de este martes al conocerse los resultados José Juan Soni Solís , dio un mensaje y agradeció a trabajadores petroleros por el apoyo en este proceso.

Indicando se debe de estar a la altura del reto que se tendrá en el frente, pero ya habrá tiempo de hablar de esos temas, “Hoy estamos de plácemes por este rotundo y contundente triunfo, que no es de una sola persona, si no de quienes de una o otra forma estuvieron involucrados en él, por eso quiero agradecer en primer término a mi familia, por todo el apoyo y comprensión que me han brindado, a todo el equipo que detrás de bastidores, estuvo encargado de llevar a buen puerto este proceso electoral, muchas gracias y muchas felicidades, por este trabajo también realizado”.

“Aprovecho también la oportunidad para reconocer el gran trabajo que durante todo este tiempo, han realizado frente a nuestra Sección Número 30, que considero un gran ejemplo de que un líder debe de ser, de quien de antemano agradezco del hecho de saber que en todo momento cuento y seguiré contando de su apoyo y su consejo, me refiero a un amigo de todos nosotros, a nuestro líder Sergio Lorenzo Quiroz Cruz”.

Al mismo tiempo que esta jornada por venir, solo se podrá recorrer exitosamente, si hacemos a un lado las diferencias que nos separan, si todos los involucrados nos sumamos en trabajar juntos por el proyecto, porque al fin de cuentas, los colores y las banderas son solo temporales y pasajeras, si verdaderamente importante que debe de prevalecer como lo dicen los documentos básicos de nuestra organización, es la búsqueda por la mejora de nuestras condiciones de vida y trabajo.

Dijo que lo solo se podrá lograr, si seguimos manteniendo como nuestra guía, las normas de conducta a ese valor que es esencial para la para la organización, como lo es la unidad, porque sólo la unidad, permitirá a nuestra organización mantenerse firme ante, para seguir adelante.

Estas fueron sus palabras en su mensaje dirigido a los trabajadores petroleros, que una vez más, trabajaron, para lograr este triunfo.

Por Gabino Escamilla Hernández