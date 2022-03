Vane Oliveira nos comparte su experiencia maternal a través de sus redes

Busca mostrar el rol de madre sin dejar de verse y sentirse bien

*Su mayor motivación es que las mujeres tengan un acompañamiento durante su proceso de embarazo y posterior

La maternidad es un tema del cual muchos hablan desde la perspectiva bella o “romántica”, como ahora se dice; sin embargo, existen diversas situaciones que no se mencionan dentro de la ardua labor de cuidar a un bebé. Por ello, Vane Oliveira nos comparte su experiencia a través de sus redes sociales, desde donde se muestra natural y con todo lo bello y no tan bello de una de las etapas más emblemáticas de una mujer, la maternidad.

Vanesa Oliveria es originaria de Maracaibo, Venezuela. Desde 2019 se ha dado a la tarea de acompañar a más mujeres durante su proceso de embarazo y de todo lo que conlleva la maternidad. “Busco mostrarme como una persona normal que ha tenido cambios drásticos en su cuerpo durante el proceso maternal, así cómo nuestro sentir luego de dar a luz, puesto que a veces nos sentimos mal con nosotras mismas y hay que trabajar el amor propio para que el mundo vea que no hay maternidad perfecta”, dijo Vane.

La maternidad sigue siendo un estereotipo que acompaña a nuestra sociedad, pero la realidad es que es un compromiso con una vida y con una misma como mujer, pues hay que buscar las mejores formas para estar con los hijos. Por ello, Vane tomó sus redes sociales como punta de lanza para llevar un mensaje a todas aquellas madres que están en proceso de embarazo o que ya dieron a luz, pues no hay una guía exacta, pero sí pequeñas experiencias que pueden hacer más llevadera cada fase maternal.

Para Vane, el tema de la maternidad es muy importante debido a que ella quiere que las mujeres no pierdan su lado sensual y atractivo, para lograrlo decidió adentrarse en el mundo de la moda, con un concepto que le permita a cada mujer, que se ha convertido en mamá, seguir luciendo radiante para ella misma, pues “es necesario no dejar de ser nosotras, cuidar de nosotras y que nos veamos espectaculares para nosotras mismas. Me gusta romper los parámetros a pesar de ser mamá también soy mujer, sexy y joven, así que hago looks combinados con mi bebé, pero sin perder mi estilo”, detalló Vane.

Vane & JuliTuli es un podcast en el que la venezolana se muestra al mundo en su rutina diaria a lado de su hija con la que comparte momentos divertidos, pero también algunas complicaciones que surgen durante su día a día en la titánica labor de ser madre. “Todos los miércoles a las 6:15 pm (eastern time) tenemos una cita con nuestros seguidores para que conozcan más, aprendan y vean el rol materno desde mis perspectivas y vivencias”, dijo.

Gracias a su labor, Vane ha logrado llegar a más mujeres para aconsejarlas, pero sobre todo para que vean que la maternidad no está peleada con la sensualidad ni con dejar de cuidarse a uno mismo. “Seguimos siendo mujeres y debemos querernos en todo momento, aún con estrías, con los desvelos y todas las actividades que nos demandan los hijos” concluyó.

Redes Sociales:

https://www.instagram.com/vaneoliveiras/