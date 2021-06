Variante Delta de covid-19 ha sido identificada en Veracruz: Ramos Alor

Orizaba.- El Hospital General Regional (HGR) en Orizaba del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró el pasado 15 de junio, el primer nacimiento de trillizas del año, los padres de las niñas expresaron agradecimiento al personal institucional, mismo que desde las primeras semanas del embarazo los atendió, al igual que al equipo de más de 12 profesionales de la salud que estuvieron a cargo de la cirugía.

El jefe del departamento clínico de pediatría, doctor Jesús Velasco, comentó que la operación cesárea se efectuó, de acuerdo con lo programado, cirugía sin contratiempos. Para recibir a las niñas hubo la participación de ginecólogos, anestesiólogo, pediatras y enfermeras.

Sobre la atención que recibieron tanto en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 22 en Cuatlapan, como en el HGR de Orizaba, donde la mamá fue canalizada a partir del cuarto mes de la gestación, aseguraron que la atención fue excelente, muy oportuna y con buen trato por parte de todo el personal lo que, tienen la certeza que contribuyó a que el embarazo no tuviera complicaciones y eso, aseguraron no tienen forma de pagarlo.

En lo que va del año, el HGR de Orizaba ha registrado nueve partos gemelares; Ailed, Aylin y Ashely son las primeras trillizas del 2021; en septiembre del año pasado se reportó el nacimiento de otras trillizas de 28 semanas de gestación, que luego de permanecer internadas en neonatos por dos meses, recibieron su alta por mejoría.

A las 32.5 semanas de gestación siendo las 9:37 de la mañana nació Ailed con un peso de 1 kilo 900 gramos y una talla de 45 centímetros; un minuto después Aylin de 1 kilo 800 gramos y a las 9:39 am Ashley con 1 kilo 630 gramos, ambas con 42 centímetros.

Debido a dificultades respiratorias, la segunda trilliza permanece en cunero patológico evolucionando favorablemente. Es alimentada con sonda y se encuentra en proceso de adaptación. Este jueves 17 de junio, sus hermanitas se fueron a casa.

Los padres de las trillizas compartieron que es su primer embarazo y que aun cuando por parte del papá hay antecedentes familiares gemelares, no imaginaban que serían padres de tres, sorpresa que recibieron con alegría y emoción, especialmente porque justo por esas fechas se encontraban en duelo por una importante pérdida familiar.

Cabe mencionar que las atenciones médicas se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.

Con información de Boletín de Prensa