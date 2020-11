Vecinos hacen justicia con sus propias manos; golpean a ladrón en Veracruz

Veracruz, Ver.- Desde hace 30 años productores de pinos de Navidad llegan a vender su producto al mercado Polvorín del municipio de Veracruz, sin embargo, en esta ocasión autoridades municipales les impidieron ofrecer su producto.

Se trató de 19 productores del Pico de Orizaba, que año con año se instalan en el estacionamiento de dicho punto comercial.

Foto: Fátima Vela / Noreste

Xenón Bajonero uno de los vendedores, señaló que la venta de árboles es su principal actividad económica, por lo que en esa ocasión solo tendrán perdidas.

«Nosotros somos agricultores, allá nos fue muy mal por la pandemia y ahora aquí no nos dejan vender, nosotros planteábamos aquí alivianarnos. Las autoridades nos dijeron que no podemos instalarnos, vamos a tener que tirar nuestros pinos, a ver en donde los tiramos porque no nos dejan trabajar», detalló.

Foto: Fátima Vela / Noreste

De último momento las autoridades municipales de Veracruz solo les permitieron instalarse en una esquina alejada de la vista del público.

Por Fátima Vela