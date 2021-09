Vecinos protestan frente a las oficinas de Bienestar en Poza Rica

Poza Rica, Ver.- Decenas de personas procedentes de distintas colonia de esta ciudad, se plantan frente a las oficinas del Bienestar y bloquean la calle Álamo de la colonia Palma Sola, exigen sean censados y puedan recibir los apoyos del gobierno federal, ya que resultaron seriamente afectadas sus viviendas por el huracán ‘Grace’.

Manifestando que hasta el momento no han sido censado y muy molestos indican que a personas que tienen casas de material a esas si fueron censadas en sus colonias, ante tal situación protestan frente a las oficinas del Bienestar.

Afirmando que no resistirán de esta postura hasta no ver una respuesta favorable a su petición, ya son más de veinte días y no han recibido ninguna apoyo, y mucho menos del gobierno federal.

Por: Gabino Escamilla Hernández

