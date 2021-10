Ventajas y desventajas del horario de invierno

México.- Descubre lo que te espera el presente martes 07 de octubre de 2021 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

Foto: 20 Minutos

Aries

Tienes que controlar tu temperamento y darle su espacio a cada quien y a ti mismo para que no llegues a sentirte que te ahogas en un vaso de agua.

Un nuevo amor te invita a salir. Los Aries que están en una relación de pareja van a seguir muy estables. Sales de viaje, pero será relámpago.

Tauro

Siempre vas a buscar tener la razón. Fin de semana de sentirte muy querido por todos los que te rodean y estar muy tranquilo en tu vida amorosa. A los Tauro que están solteros les va a venir un amor muy compatible a su vida. Mucho cuidado con los problemas legales.

Géminis

Estás un poco cansado de la misma rutina, recuerda que a tu signo siempre le gusta estar en movimiento y buscar como obtener el éxito.

Es el momento de buscar un mejor empleo o emprender un negocio propio. Fin de semana de salir de viaje con tu familia. En cuestiones amorosas, es momento de decidir si te quedas o te vas.

Cáncer

Te llegarán buenas noticias, solo trata de no platicarlo para que no te llenes de envidias. Fin de semana de estar con muchas fiestas y saliendo con lo amigos a divertirte. No compres el amor ni cariño de los demás, eso se consigue de manera natural. La abundancia llegará, pero recuerda que debes de pensar en tu futuro.

Foto: Vogue

Leo

Trata no alterarte y solucionar todos los problemas de la mejor manera. Van a ser unos días de diversión y salir con tu pareja a fiestas, solo recuerda que debes seguir respetando medidas sanitarias. No regreses con ese amor del pasado. Recuerda que estás hecho de fortaleza.

Virgo

Un día para estar sacando rencores y enojos del pasado, recuerda que tu signo es muy complicado con las relaciones amorosas y casi siempre terminada peleado.

Te recomiendo que trates de sanar tu corazón y hablar con esas personas que tienen un mal concepto tuyo y quedar en paz. Te llega un dinero extra.

Libra

Muchas alegrías y buenas noticias llenarán tu fin de semana, estás en tu mejor etapa y más porque te sientes enamorado y es tu cumpleaños, sólo recuerda que el amor se da en el momento indicado, así que trata de disfrutarlo.

Recuperarás un dinero que creías perdido.

Escorpio

Si tienes algún problema legal, es el momento de solucionarlo. Ten cuidado con los problemas de intestino, sigue con tu dieta saludable para que no te enfermes.

Tendrás un golpe de suerte en estos días con los números 13 y 40. Cuida tu casa, no invites a gente que no conoces bien.

Foto: Panorama Web

Sagitario

Planeas un viaje. Te invitan a una fiesta este sábado en la que te divertirás. Si eres casado y con hijos, la pasarás de lo mejor con ellos, para ti lo más importante es la familia.

A los solteros les llegará un amor del signo de Aries o Leo que será muy compatible. Recuerda que la familia está por encima de lo demás.

Capricornio

Analizarás este fin de semana tus ideas a futuro, tu signo está en el momento ideal para alcanzar sus sueños en la vida, sólo trata de confiar en tu potencial y lo conseguirás.

Te invitan a una fiesta este sábado, ve y te divertirás mucho. Cambias tu look y decides hacer ejercicio para mejorar tu figura.

Acuario

Lo que creías perdido regresará a tu vida. trata de ser más discreto con todo lo que tienes en planes para que no te llenes de envidias.

Ten cuidado con los amores, recuerda que tu temperamento sexual te facilita estar con dos a la vez y, si no tienes cuidado, se puede complicar tu relación amorosa.

Piscis

Estarás con las energías positivas muy intensas en tu vida durante este fin de semana. Te busca un amor de lejos para visitarte. Los solteros conocerán a personas afines a su forma de ser.

Cuídate de los chismes, trata de no platicar tus problemas personales.

Foto: Nación Rex

Con información de MhoniNoticias