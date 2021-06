Venustiano Carranza se vestirá de la 4T

Un total de 60 estudiantes fueron liberados este miércoles en Chiapas y Puebla, luego de ser detenidos tras las protestas que se efectuaron en dichos estados, en dónde hubo enfrentamientos con policías locales.

Un juez retiró la prisión preventiva como medida cautelar y les impuso una firma periódica así como las restricción de activismo en espacios públicos, a los 17 estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá y dos desplazados del Ejido Puebla, Chenalhó.

Foto: Aristegui Noticias

Los normalistas de Mactumatzá, enfrentarán cargos por robo con violencia, daños, motín, atentados contra la paz, integridad corporal y patrimonial de la colectividad y pandillerismo en libertad, por lo que “en caso de reincidir serán reingresadas al penal de El Amate”, expuso la Fiscalía de Chiapas.

Por otra parte el gobierno de Puebla informó la liberación de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán, ubicada en el municipio de Teteles de Ávila Castillo, quienes fueron detenidos este lunes mientras se manifestaban por el supuesto incumplimiento de acuerdos con el gobierno estatal.

Mientras tanto, el Gobernador Puebla, en una videoconferencia de prensa señaló a normalistas de Puebla, Michoacán, Guerrero y Morelos de iniciar las agresiones contra policías, y descartó un uso excesivo de la fuerza o violaciones a los derechos humanos.

Foto: Cambio de Michoacán.

“El uso de la fuerza no es de este gobierno, no es de este gobierno su medio, su táctica, su instrumento, no lo es, no es el uso de la fuerza, ni instrumento, ni táctica, ni forma de actuar, pero ayer fueron agredidas instalaciones del gobierno; si no se hubiera actuado con la debida estrategia policial, el hecho pudo llegar a mayores”, aseguró el Gobernador.

Con Información de Animal Político y Paralelo19.