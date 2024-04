Veracruz es el estado más bonito que tiene la República: Alberto Peláez

Alvarado, Ver.- El periodista ex corresponsal de guerra, Alberto Peláez, se decantó en elogios por el estado de Veracruz y dijo que es el más bonito de todo México.

De visita por la entidad veracruzana mencionó que la ha visitado muchas veces y recordó una anécdota del momento en que se enamoró de Veracruz.

«Y no voy a hablar de gobiernos, de gobernadores, de política, no. Si me estás preguntando por el estado, es un estado que tiene una gente formidable, yo siempre cuento lo mismo, por qué me enamoré de Veracruz y por qué para mí Veracruz es el estado más bonito que hay en la república. Yo afortunadamente he podido viajar por el mundo y medio, Hace muchos años yo he estado en el hotel Diligencias, hace 20 años, domingo a las 12 de la noche lloviendo a todo lo que da, y me asomo por la ventana y veo el zócalo, la plaza llena de gente, lloviendo, un domingo y todo el mundo estaba bailando danzón, ahí me enamoré de Veracruz. Estoy enamorada de México, me siento profundamente mexicano y quiero mucho a este estado», expresó.