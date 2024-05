Veracruz no aguanta otro mal gobierno, debemos recomponer el rumbo, advierte Pepe Yunes

• Mantiene el candidato a gobernador el diálogo con docentes de la entidad sobre los temas de la agenda magisterial de urgente atención.

Xalapa.-Con inquebrantable determinación, Pepe Yunes advirtió que “Veracruz no aguanta otro mal gobierno y tiene que recomponer el rumbo. Va en serio”. Al reunirse con docentes, de manera resuelta, dijo que el estado debe tomar las decisiones que tengan un solo propósito: que las veracruzanas y los veracruzanos tengan una mejor vida, sin angustia, sin miedo y con posibilidades de realización.La mañana de este viernes, en un ambiente de cordialidad, a dos semanas de la elección, el candidato a gobernador reconoció el cansancio que en la sociedad causan las grillas y campañas huecas y sin sentido.

Por eso, habló con las y los educadores de los temas que les interesan.Destacó la impostergable revisión de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), la homologación y la reclasificación, un sistema de vivienda para las y los docentes estatales y la subrogación de los servicios de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “Hay agenda, conocimiento de causa y deseos de trabajar con seriedad para dar soluciones a Veracruz”, precisó.Pepe Yunes recordó el compromiso que hace unos días hizo Xóchitl Gálvez desde Veracruz con el magisterio nacional de que el piso salarial no sea menor a 20 mil pesos mensuales. “Y estaremos nosotros atentos a que lo cumpla”, afirmó.Además, reiteró la necesidad de llevar al Senado y a la Cámara de Diputados a las y los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, y a la par, que las y los maestros puedan estar inmersos en las decisiones que implican sus promociones, tanto verticales como horizontales.Sin embargo, el candidato aclaró que lo que pasa en Veracruz es responsabilidad del gobierno del estado, más allá de si las atribuciones son federales, municipales o estatales. Para los temas que son estatales, “el Gobernador de Veracruz no tiene excusas y no puede haber pretextos, debe dar soluciones” y ser un facilitador, insistió.Con indignación expresó que “es inadmisible que las maestras corran riesgos por falta de seguridad en el estado” y reafirmó su compromiso de que el gobierno de Veracruz tome el control de la vida pública y cumpla su primera tarea, que es proteger a las veracruzanas y a los veracruzanos.

“La prioridad es que vivamos en tranquilidad y logremos construir por todos los medios la paz”, añadió.Animado por la presencia y el apoyo de las y los profesores, aseguró: “Vienen tiempos buenos para Veracruz. Le hemos dedicado muchos años de pensamiento a Veracruz. Sabemos cómo enfrentar los desafíos y venimos con toda la determinación a enfrentarlos, no a darles la vuelta. Y sabemos con quién tenemos que enfrentarlos. Juntos vamos a retomar el Veracruz grande, potente, referente que nos generó orgullo por generaciones”.Pepe Yunes compartió también cómo aprendió no solo a conocer Veracruz, sino también a quererlo, amarlo y respetarlo. A partir de esta experiencia “Veracruz se entiende desde lo local y se aprende desde la pasión y la entrega de su magisterio. Veracruz no merece más un gobierno ajeno y en contra de las maestras y de los maestros. ¡Eso se acaba el 2 de junio y empieza una nueva época el 1 de diciembre!”, aseguró.

Redacción Noreste