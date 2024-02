Veracruz no es monarquía, es República: Manuel Huerta

Xalapa, Ver.- Estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural (UVI) bloquearon la vialidad en el centro de Xalapa en protesta a la desaparición de la

licenciatura en Agroecología y Soberanía Alimentaria.

Luego de manifestarse en la calle Sebastián Camacho donde se encuentra la sede de dicha carrera, se trasladaron a la calle Zaragoza, a un costado del palacio de gobierno, para pedir la intervención del rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez.

La mañana de este jueves fueron convocados por las autoridades de dicha licenciatura para informarles que ya no aparecería en la oferta educativa de este año.

Por tal motivo pidieron la renuncia del director de esta carrera, Daniel Bello, pues lo responsabilizaron al no hacer las gestiones correspondientes para que continuara esta carrera:

«Nuestra exigencia es su renuncia, debido a que él ha solicitado que en los siguientes semestres no se tenga una nueva generación. No ha hecho las gestiones pertinentes con el rector y esto ha provocado que para la siguiente oferta académica no se aperture plaza para Xalapa».