Veracruz, pionero en el país en otorgar créditos para vivienda a policías

*El senador busca impunidad para su amigo José Manuel “N”

Xalapa, Ver.- Veracruz es un estado en vías de pacificación y reconstrucción del tejido social con el impulso del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, aseguraron diputados federales de la entidad.

Los legisladores Armando Antonio Gómez Betancourt, Itzel Domínguez, Claudia Tello, Rosalba Valencia, Corina Villegas y Angélica Peña, defendieron los buenos resultados del mandatario veracruzano, “el más votado de la historia”, durante su mandato.

En ese tenor, condenaron cualquier expresión que agreda, denoste o difame al mandatario estatal, entorno a los señalamientos realizados por el senador Ricardo Monreal Ávila, tras la detención de su amigo José Manuel “N”.

“Quien lo señala, Ricardo Monreal, para empezar los veracruzanos no votamos por él, no lo elegimos, no nos representa un senador plurinominal que no conoce las realidades de nuestro estado porque nunca ha vivido aquí”, remarcó el diputado federal.