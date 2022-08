Veracruz registra una ocupación hotelera del 87 por ciento: SECTUR

Papantla, Ver.– Con el fin de que los pobladores de la cabecera municipal de Mecatlán, tengan acceso a internet de forma gratuita, el alcalde, Bonifacio Antonio Sosa, realizó un contrato del servicio de internet particular, el cual tendrá una capacidad de alcance de 50 metros a la redonda.

Foto: Delhy Galicia

Por parte de las autoridades municipales señalaron que no se adjudica a la instalación que CFE se encuentra realizando, el servicio de internet se localiza en el punto de Wi-Fi que se encuentra en el palacio, donde se muestran los equipos y se observa que no están sujetos a algún programa del gobierno del estado no compañía de CFE.

Foto: Delhy Galicia

Por parte del alcalde, Bonifacio Antonio Sosa, mencionó que la instalación del servicio de internet es para que los pobladores estén comunicados, cumpliendo uno compromiso más que se hizo en campaña y en próximas fechas el servicio de internet se llevará a las comunidades.

Foto: Delhy Galicia

“Con la puesta en marcha de este servicio, los mecatecos podrán estar comunicados con sus familiares que estan fuera, con las nuevas tecnologías se requiere ir a la vanguardia y hoy niños jóvenes y adultos pueden accesar de forma gratuita al servicio gratuito de internet.

Por Delhy Galicia