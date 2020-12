Acta de nacimiento no debe tener costo: abogados

Veracruz,Ver.- El sábado por la noche la señora Carolina Pelayo Morales fue atropellada por un auto particular en la ciudad de Veracruz, de acuerdo con los familiares, el conductor manejaba bajo los efectos del alcohol.

La víctima se encuentra internada en terapia intensiva en la clínica del IMSS ubicada en la avenida Cuauhtémoc, su estado de salud es grave, informó su esposo Vicente Gómez.

«La persona que la atropelló iba en un estado de ebriedad, por el momento no se ha presentado nadie ningún familiar del responsable a ver en qué estado se encuentra mi mujer, ella se encuentra muy grave esta entubada en terapia intensiva, no ha reaccionado», detalló.

Mencionó que el conductor podría salir libre en las próximas horas, por lo que denuncio la pasividad de las autoridades ante el hecho.

«Yo fui a la fiscalía y me dijeron que posiblemente hoy que se cumplieron las 48 horas y podría quedar fuera. Yo lo que pido es que no salga libre tan fácil porque las personas cuando salen ya no se hacen responsables».

Exigió que el culpable del accidente se haga cargo de la secuelas que pudiera presentar su esposa.

El accidente se suscitó el 19 de diciembre a las 20 : 00 horas en la avenida Cuauhtémoc, esquina con Matamoros, cuando la señora se dirigía a su casa luego de su jornada de trabajo.

Con información de Fátima Vela.

