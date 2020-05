Acusan de negligencia en atención a joven tecoluteño accidentado. Familiares del joven tecoluteño Juan Carlos Ríos García que se encuentra hospitalizado en la clínica del ISSSTE en la capital del estado, acusan de negligencia ante la falta de atención médica requerida para su pronta recuperación, quien por sus lesiones, mantiene un estado de salud delicado.

El pasado 27 de mayo, el también servidor de la nación, se dirigía de regreso a la cabecera municipal de Tecolutla en su motocicleta luego de una jornada laboral en comunidades, sin embargo, no pudo llegar al ser embestido por un vehículo que se dio a la fuga dejándolo mal herido en la carretera federal 180 a la altura de la localidad “La Vigueta”.

Al ser atendido por paramédicos, fue trasladado en ambulancia al hospital más cercano ubicado en el municipio de Martínez de la Torre, sin embargo, por la gravedad de sus heridas y una posible fractura de cráneo, fue necesario remitirlo a la ciudad de Xalapa donde lo han movido del IMSS al ISSSTE sin realizarle los estudios o valoración para la realización de una cirugía que les indicaron en el primer momento, sería necesaria.

“El 28 de mayo lo trasladaron al ISSSTE de Xalapa, luego lo movieron al IMSS pero nos dijeron que no requería operación y que además él no estaba afiliado a esa institución, por lo que fue regresado a la clínica del ISSSTE donde ha permanecido hasta hoy 30 sin recibir algún tratamiento, estamos preocupados porque no nos dicen nada, su estado de salud sigue siendo delicado”, externaron.