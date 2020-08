‘Algunos critican porque no conocen los machetes’: Eric Cisneros. El secretario de Gobierno en Veracruz, Eric Cisneros Burgos desestimó las críticas que derivaron de los trabajos de chapeo y limpieza de áreas verdes en los que ha participado junto con el gobernador Cuitláhuac García.

“Algunos critican porque no conocen los machetes, no conocen las palas, las podadoras, no conocen las desgrosadoras. Nunca han trabajado en esto”, dijo este sábado al encabezar estas jornadas que continuaron en Xalapa.

“En lugar de estar dormidos a las 6 de la mañana, venimos a ejercitarnos un rato todos, haciendo estas tareas” reviró.