Ante los operativos policiacos, se cumple control de seguridad en Tihuatlán

Veracruz, Ver.- La falta de apoyos por parte del Gobierno Federal está poniendo es riesgo la seguridad alimentaria del país, señaló Víctor Manuel Galicia Ávila, secretario de organización de la Confederación Nacional Campecina (CNC).

El líder agrario reconoció en el último año la producción nacional ha caído y la importación de alimentos ha incrementado en un 16 por ciento.

Foto: Noreste. / Fátima Vela.

«Ahorita no hay dinero para la producción de alimentos, hay dinero para otras actividades del campo pero no para la producción, es lo que nos está afectando… claro que estos recortes ponen en riesgo la seguridad alimentaria y no obstante, el único sector que económicamente ha crecido en el país es el sector primario», comentó.

Ante los recortes presupuestales, durante el 2020 se dejaron de cultivar cerca de 1 millón de hectáreas, reconoció el secretario de la CNC.

«Más o menos un millón de hectáreas se dejaron de sembrar, ese es hasta ahorita el efecto que tenemos por ma falta de apoyos, se dejaron de producción maíz, frijol, todo lo básico».

Foto: Noreste. / Fátima Vela.

Para evitar que continúen las pérdidas económicas en el campo los productores han credo alianzas con el sector privado para la compra de semillas y equipo.

Con información de Fátima Vela.

También te puede interesar: Refuerzan seguridad con elementos de infantería en Tuxpan