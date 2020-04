Arresto de reportero es avance, que caiga quien tenga que caer: hija de Elena Ferral . Por medio de Facebook, la hija de Elena Ferral, periodista asesinada en Papantla en las últimas semanas, publicó que el avance de las investigaciones sobre el homicidio de su madre puede no gustar a todos, sin embargo, representan resultados y “deberá caer quien tenga que caer”, declaró Fernanda de Luna Ferral.

Fernanda hizo destacó que se exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) que el asesinato de su madre, perpetrado el 30 de marzo, no quedara impune, y hoy existe un resultado “que tal vez a muchos les cueste creer, que piensen que es un ataque al gremio, están en su derecho de pensar así”.

Al respecto publicó lo siguiente:

“Compañeros del Gremio y a la Opinión Pública mi declaración es la siguiente: Se le exigió a la Fiscalía General que se hicieran las investigaciones pertinentes y que el homicidio de mí madre María Elena Ferral no quedará impune, hoy dió un resultado, que tal vez a muchos les cueste creer, que piensen que es un ataque al gremio, están en su derecho de pensar así, pero yo confío en la fiscalía y que si sus investigaciones llegaron a esta línea pido no entorpezcan las investigaciones, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, lo único que exijo que se esclarezca el Homicidio de mi madre y no se entorpezcan las líneas de investigación, Fiscalía está trabajando y está dando resultados, que tal vez no les gusten a todos, pero si estuvieran en mi lugar yo si pelearía porque se esclarezca su caso, como lo hubiera hecho mi madre, les pido su apoyo y comprensión, se que es un tema complicado, pero el gremio es fuerte y tenemos que seguir estando unidos, y seguir exigiendo Justicia para María Elena Ferral y que caiga el que tenga que caer. Yo no culpó ni defiendo a nadie, la justicia que se encargue de eso”. Fernanda Luna Ferral.

Además aseguró que confía en la Fiscalía y en la búsqueda que está haciendo para llegar a esta línea de investigación, por lo que pidió a los comunicadores que “no entorpezcan” laindagatorias y puntualizó que “lo único” que exige es que se esclarezca el homicidio de su madre.

“Fiscalía está trabajando y está dando resultados, que tal vez no les gusten a todos, pero si estuvieran en mi lugar, yo sí pelearía porque se esclarezca su caso, como lo hubiera hecho mi madre (…) tenemos que seguir estando unidos y seguir exigiendo justicia para María Elena Ferral y que caiga el que tenga que caer”, dijo.

La tarde de este sábado fue detenido en la ciudad de Poza Rica el reportero José “N”, a quien las autoridades ministeriales vinculan con el asesinato de la periodista por presuntas llamadas telefónicas. Luego fue llevado a la Sala de Juicios Orales de Papantla, donde un juez dictaminará sobre la legalidad de la aprehensión.

