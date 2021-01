Aumentan los casos de violencia contra la mujer por confinamiento

Veracruz, Ver.– El cierre de vialidades por covid-19 ha sido una medida que ha impactado de manera negativa no solo al sector comercial del municipio de Veracruz, sino también a los transportistas, principalmente a los taxis.

Para este gremio los fines de semana representaban un aumento en sus servicios, sin embargo, a raíz de la alerta preventiva sus ingresos bajaron en un 60 por ciento, señaló Guillermo Larios Barrios, director de taxis GL.

«Claro que nos siguen pegando estos cierres, la gente ya no va al centro se queda en su casa y reliza algunas compras en la colonia pero no sale y eso significa que no utiliza el taxi».