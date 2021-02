Autoridades intentan suspender boda en Coatepec; invitados se niegan y continúan la fiesta

Veracruz.- Veracruz forma parte de la ruta de trata de personas; las niñas y mujeres veracruzanas

siguen siendo privadas de la libertad a manos de organizaciones criminales para su explotación sexual

en muchos casos, advirtió a Imagen del Golfo Anais Palacios, consultora del Instituto de Derechos

Humanos y Democracia.

´Hemos conocido de algunos testimonios donde personas logran escapar de los captores y narran

situaciones atroces´.

Las víctimas son sacadas de Veracruz por medio de un ‘impresionante’ aparato estratégico. Los

traficantes de mujeres y niñas van pasos adelante de las autoridades.



«Me ha tocado acompañar o tener conocimiento de casos donde mujeres son privadas de su

libertad para ser objeto de trata. Hay una dinámica muy lamentable donde hay una movilización

impresionante entre estados para trata».



Expuso que es preocupante la ‘capacidad delictiva’, mucho más organizada en comparación con la

respuesta que pudieran dar autoridades de Veracruz.



¿A DÓNDE SE VAN LAS VERACRUZANAS QUE DESAPARECEN?

Palacios aseveró que es deplorable el incremento de desaparición de mujeres y, sobre todo, de niñas y

adolescentes, con desenlace en muchos casos de muerte o feminicidio.



Lamentó que no existan denuncias en relación a este delito, porque las víctimas deciden renunciar a la

justicia.



‘Las autoridades mismas dicen: denuncia… Pero si tu denuncia va a estar estancada 10 años, muchas

personas desisten

Recordó que tan sólo durante los primeros 12 días del mes de enero en Veracruz se registraron por lo

menos tres muertes violentas de mujeres.



Anais Palacios sostuvo que a pesar de que las autoridades presuman que los feminicidios van en

disminución, sería importante cuestionar a las autoridades cuántos de estos en verdad se han

resuelto. «La disminución me parece mero discurso. Yo creo que sí, hay que ser más enfáticos en

la justicia y las capacidades».

Hizo crítica sobre las cifras de feminicidios reveladas por la Fiscalía General del Estado de Veracruz al

considerar que es ‘bastante deshonesto aludir éxito donde creo que hay un incremento’, dijo.

`Tiene que haber mayor capacidad de recursos, de personal capacitado, de movilización, para

todo lo que requiere una investigación, una carpeta de investigación, el trabajo de campo, los

análisis de contexto. Todo lo que implica movilizar a policías ministeriales, que puedan ir a ver

dónde ocurrió la desaparición sin que pase dos años de que ocurra´.

¿UN BUQUE DE TRAFICANTES DE VERACRUZANAS CON DESTINO A TURQUÍA?

Un establo gigante, apocalíptico. Una pesadilla flotante. Todo eso semeja el buque Almawashi y a su

paso por Veracruz dejó una estela de desapariciones de jóvenes de edades que oscilan entre los 15 y 25

años. Podrían ser varios cientos o incluso más los desaparecidos, han alertado activistas. Ante las

denuncias de los familiares para indagarlo, la Fiscalía General de la República (FGR) guarda absoluto

desdén. Dicho buque contó con todas las facilidades y hasta promoción entre la ciudadanía por parte del

ex gobernador Fidel Herrera Beltrán.

Puertos, como el de Veracruz, siguen siendo claves en la ruta de las bandas de trata, sin que el

Gobierno Federal haga algo para impedirlo. Por ello, el Colectivo Familias Enlace Xalapa exigió en su momento a la extinta PGR revalorar las evidencias que apuntan a una red con alcance internacional.

Hasta el momento siguen sin hacerlo.



El buque Almawashi fue construido en Japón y tiene 196 metros de largo y 32 de ancho; fue

acondicionado para el transporte de ganado en pie. Navega con bandera de Panamá. Para Carlos

Saldaña, del citado colectivo, podría pertenecer a una red de trata y refiere que por la fecha en

que zarpó el barco, desaparecieron «coincidentemente» cientos de personas en territorio

veracruzano. Quizá la tragedia sea mayor. ‘Si buscáramos por ciudades y en las agencias

municipales, en agencias del Ministerio Público, fue en cantidad… Yo podría hablar quizá de 2 mil

o 3 mil personas’.

El buque atracó en el 2011 en el muelle de Veracruz para iniciar el proceso de carga de miles de

cabezas de ganado en tráileres con jaulas especiales. Su destino, Turquía.



Carlos Saldaña asevera que ha pedido más informes del buque en la denuncia que presentó ante la

FGR, sin que la instancia federal muestre algún interés. ‘Pedí el apoyo para que solicitaran información

de este barco’.



‘A partir de que mis hijos desaparecen en 2011, obviamente empiezo a buscarlos como lo haría

cualquier padre de familia (…) Empecé a adentrarme, a investigar. Se me hizo más extraño

después cuando el mismo director de la Apiver dijo que el Gobierno había metido la mano para

autorizar la operación del barco, pues al parecer no todos los permisos estaban en forma (…) El

objetivo del Almawashi no era el ganado. Su objetivo para mí siempre fue más bien la trata de

personas, la ´venta humana´.

Carlos Saldaña aseveró a Imagen del Golfo que los puertos mexicanos son altamente vulnerables para

la trata y tráfico ilegal. ‘Qué control al cien por ciento se puede asegurar en la vía marítima, vemos casos

en el estado de Veracruz. No vayamos lejos: de Tamaulipas a Quintana Roo. Todo lo que atraviesa a

Veracruz se presta a todo tipo de negociaciones por esas vías. Y qué nos asegura que no se mueva la

trata por esta vía’.



De acuerdo con diagnósticos nacionales, entre las ciudades con mayor incidencia de ese delito se

encuentran Tijuana y Mexicali, Baja California; Nogales, Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua;

Acapulco, Guerrero, y Cancún, Quintana Roo.

También Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas; Tapachula, Chiapas; Puerto Vallarta, Jalisco; y

Los Cabos, Baja California Sur, así como la Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca

Con información de Diario el Itsmo