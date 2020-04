Ayuntamiento instala “sanitizador” en la entrada al municipio en Gutiérrez Zamora.

Ante los incrementos masivos y sucesos de municipios vecinos, el Ayuntamiento de Gutiérrez Zamora implementó acciones que refuercen las medidas de prevención ante la pandemia del Coronavirus COVID 19.

En este tema el Alcalde Wilman Monje Morales mencionó que si gobierno instaló un sanitizador en la entrada al municipio, el cual toda persona que tenga su trabajo fuera de Gtz. Zamora deberá pasar a revisión. Taxis, autobuses y proveedores serán detenidos para sanitizar sus vehículos.

Así mismo El ingreso de personas que vienen a surtir su despensa, son exhortados a que porten obligatoriamente Cubrebocas y guantes. Se mantiene a la ciudadanía protegida.

El munícipe expresó; “A nuestras comunidades les informó que en conjunto con los agentes municipales, instalamos un retén en el puente de Barriles. Quien no sea del Municipio será invitado a regresar a su hogar. Ayúdenme a mantener nuestro municipio sin contagios, créanme que no estamos preparados para tal magnitud. Ayúdame a invitar a tu familia a quedarse en casa en esta temporada vacacional. Amigo Taxista, ayúdame a no ingresar turistas, unos pesos de más no servirán cuando tú y tu familia se vean afectados por esta pandemia”.

De igual forma el ayuntamiento invita a la población se queden en casa, saliendo de las mismas solo si es muy necesario; “Si vas a trabajar, lleva contigo las medidas de prevención, si sales a comprar, que sea lo más rápido posible ya que a partir de hoy persona que esté en la calle sin razón justificada y personas foráneas que el retén tengan un comportamiento agresivo o quiera ingresar a la fuerza al municipio serán arrestadas 12 horas”. Indicó el Alcalde.

Con información de Luis A. Maldonado.

También te puede interesar: Prestadores de servicios turísticos en modalidad lancha preocupados