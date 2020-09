Bloqueo en la Xalapa-Veracruz contra altos cobros de CFE. La carretera Xalapa-Veracruz, cerca de Plan del Río, municipio de Emiliano Zapata, permaneció por tres horas bloqueada por habitantes de cinco municipios de la zona centro de Veracruz para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detener los cortes de servicio y las demandas en contra de usuarios.

Los quejosos señalaron que en Jalcomulco negociaron con la empresa facilidades para pagar adeudos, pero los trabajadores de la CFE no respetan esos acuerdos.

“A una señora le rompieron los cables y le cortaron la luz. Estamos hartos de que no hagan caso a nuestras peticiones. Queremos pagar, pero al precio justo. En la pandemia no hay dinero y aun así hacen cortes y andan con la Guardia Nacional. Somos gente de campo, no delincuentes.”

Procedentes de los municipios de Carrizal, Emiliano Zapata, Jalcomulco, Juchique de Ferrer y Alto Lucero, entre otros, aseguraron que la CFE ha violado acuerdos y minutas firmadas con el líder del movimiento, Francisco Fernández El Potro.

Fernández Morales adquirió notoriedad en 2009, cuando la entonces Procuraduría General de la República lo encarceló por una denuncia de la CFE.

Manifestantes son parte del movimiento Leyenda de Chucho El Roto, que desde hace años busca tarifas más justas para los ciudadanos que viven cerca de la planta nucleoeléctrica Laguna Verde.

El Potro encabeza desde hace 15 años el movimiento Leyenda de Chucho El Roto en los alrededores de la planta de Laguna Verde. Pasó dos años en la cárcel por evitar que le cortaran el servicio a uno de sus seguidores.

El principal argumento es que por vivir cerca de la nucleoeléctrica los habitantes deberían recibir mayores subsidios por el riesgo de un accidente.

La protesta empezó en la mañana y poco después de mediodía de ayer los manifestantes liberaron la vialidad.

