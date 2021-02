Celebra Miguel Ángel Yunes Márquez triunfo por candidatura a la alcaldía de Veracruz

Le ganamos a los traidores del PAN y al Gobierno

Por: Héctor Juanz

Alrededor de las 11 de la noche de este domingo Miguel Ángel Yunes Márquez celebró la ventaja que obtuvo en la elección interna del Partido Acción Nacional (PAN) a la candidatura a la presidencia municipal del puerto de Veracruz.

«Le ganamos a los traidores del PAN. Me ganaré los corazones de cada uno de los jarochos con trabajo, con comprensión, con ideas» dijo en un mensaje en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Facebook.

Aunque aún faltaba el conteo de los votos de una de las casillas, en las 8 de las 9 que ya se habían computado aventajó sobre Bingen Rementería, por lo que dijo, su triunfo era ya irreversible.

«Nosotros no nos prestamos a cuestiones en lo oscurito como lo hizo Julen, no nos prestamos a las trampas. Le ganamos al poder del dinero, le ganamos al Gobierno, le ganamos también al Tribunal de Veracruz que se comportó de manera facciosa, haciendo de manera tramposa que los activos el día de hoy que no tenían derecho de votar, votaran».

Así pronosticó un próximo triunfo en la elección a la alcaldía de este puerto tras agradecer a su equipo y simpatizantes.

«Que esta elección sirva como un rayito de esperanza para todas y todos en Veracruz. Que sepan que sí se puede cuando las cosas se quieren, que sí se puede contra el Gobierno, que sí se puede contra el dinero, contra las trampas y los abusos cuando uno desea las cosas con todo el corazón».

El excandidato a la gubernatura de Veracruz y hermano del actual alcalde de este municipio llamó a la unidad de los panistas y pidió sumarse a quienes no apoyan hasta ahora su candidatura.