Cementerio abierto para el Día de Muertos, El gobierno municipal del doctor Zenón Pacheco Vergel dio a conocer que en esta celebración de Todos Santos o Día de Muertos el panteón municipal permanecerá abierto los días 1 y 2 para que los habitantes de este municipio puedan acudir con libertad a visitar a sus fieles difuntos, con el compromiso de que todos deben de acatar las disposiciones sanitarias emitidas por la secretaría de salud.



Cómo son el uso de cubrebocas, guardar la sana distancia, no saludar de mano y evitar las aglomeraciones en él cementerio y como medida de prevención contra de los criaderos del mosquito transmisor del dengue, no se podrá dejar agua en los floreros.

Por lo que piden de su comprensión, esto con la finalidad debitar el contagio de este virus qué ha causado muchas muertes en el mundo entero, así mismo erradicar el dengue en este municipio al no fomentar el criadero de estos mosquitos transmisores del dengue.



Ya en la salud y la seguridad es responsabilidad de todos, recordando que la emergencia sanitaria contra el covid-19 aún no ha terminado y si no nos cuidamos esto podría empeorar y causar más muertes en este municipio, si no tienes a que salir a la calle, quédate en casa, porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos.

Por: Gabino Escamilla Hernández

Cazones de Herrera, Ver