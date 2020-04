Centro empresarial de Xalapa, sindicato patronal

Jaime Patiño Cienfuegos

Director General de Editorial Noreste S.A. de C.V.

Por este conducto, le envío un cordial saludo y hago de su conocimiento que el que suscribe LAE. Luis Sánches Ávila, presidente del Centro Empresarial de Xalapa, S.P. y Representante de COPARMEX en la Zona Norte del Estado de Veracruz actualmente cuento con las atribuciones designadas de coordinación, administración y manejo de medios por parte de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en la Zona Norte del Estado de Veracruz.

Por tal motivo; me permito señalar que los Sres. Germán Rodríguez Salgado, Antonio Hernández Herrera y Bruno Martínez Aparicio, no tienen ninguna representación oficial sobre las actividades y acciones que tiene la COPARMEX en esa zona y son desconocidos por COPARMEX Nacional por no seguir las políticas y lineamientos de esta Confederación Patronal y a su vez, le hago mención que ellos ya se encuentran notificados desde el pasado mes de enero y apercibidos de que no pueden actuar y ostentar cargo alguno por parte de COPARMEX, ni hacer uso del nombre y/o marca de COPARMEX ante ninguna situación.

Cabe resaltar, que la actual Coordinadora Local de Poza Rica y sus alrededores es la Lic. Clementina Guiitiérrez Villagómez quien también es Consejera Nacional de COPARMEX.

LAR. LUIS SÁNCHEZ ÁVILA

Presidente del Centro Empresarial Xalapa. S.P.