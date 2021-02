CFE hoy suspenderá el servicio en las comunidades Hueytepec, La Vigueta, Ricardo Flores Magón y La Guadalupe; a partir de las 18:00 horas

Xalapa, Ver.- El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés lamentó que los aspirantes a puestos de elección popular en la entidad no tengan actualmente garantizada la seguridad.

Luego de condenar el asesinato de la ex alcaldesa y ex diputada priista Gladys Merlín Castro y su hija, Carla Enríquez Merlín, quien aspiraría a la candidatura por la alcaldía de ese municipio por la coalición Morena-PVEM-PT, el dirigente del PAN dijo que sin importar las siglas partidistas a las que pertenezcan, no debe sembrarse miedo a los aspirantes a candidatos:

«No puede sembrarse miedo entre quienes tienen aspiraciones a un cargo de elección popular ni pueden intimidar al electorado con acciones de violencia, puesto que los veracruzanos tienen derecho a una verdadera democracia».

Cabe recordar que apenas el pasado jueves 11 de febrero fue asesinado a balazos Gilberto Ortíz Parra, precandidato por el partido Movimiento de Regeneración Nacional a la presidencia municipal de Úrsulo Galván.

«Es momento de hacer a un lado las siglas partidistas y actuar para que este tipo de situaciones contra precandidatos veracruzanos no sigan ocurriendo» insistió.

«En estos momentos no importan las siglas partidistas a las que pertenecían. Se trata de hombres y mujeres que formaban parte de la vida política de nuestro estado» agregó en un mensaje emitido tras el doble asesinato ocurrido en Cosoleacaque la mañana de este lunes.

De igual forma, el Grupo Legislativo del PAN en el Congreso del Estado condenó estos hechos y exigieron a la Fiscalía General del Estado realice las investigaciones correspondientes e identifique a los responsables.

Por Héctor Juanz

También te puede interesar ver: Asesinan a ex alcaldesa de Cosoleacaque y a su hija en su domicilio