Cierre de calles, otro golpe para la economía de los restaurantes: Canirac

Veracruz, Ver.- A partir de este jueves 14 de enero se reforzaron los operativos en las zonas comerciales de la ciudad de Veracruz, para vigilar que los comercios formales, informales y ambulantes cumplan con las medidas sanitarias.

En caso de que no acaten las indicaciones de las autoridades de salud, los negocios serán clausurados, señaló Jesús Sanz Barradas, director de Comercio del ayuntamiento porteño.

Jesús Sanz Barradas

“Desde el día marte les giramos las instrucciones se seguridad sanitaria a todos los comercios para que hoy no se vea sorprendidos y que todos podamos trabajar, no queremos afectar a nadie, porque en caso de que no cumplan si van a haber clausuras”, puntualizó el funcionario municipal.

Los locales y negocios deberán contar con filtros sanitarios, hacer obligatorio el uso de cubrebocas y respetar el aforo permitido del 50 por ciento.

Foto: Fátima Vela / Noreste

En este operativo de alerta preventiva por covid-19 están participando más de 300 elementos de diversas corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Por Fátima Vela