Clases desde casa ineficientes, no están dando resultados ‎deseados Tuxpan en Veracruz.

La implementación del programa educativo “Aprende en Casa” indicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) conlleva a la toma de clases mediante dispositivos como televisión, radio e internet con la finalidad de evitar que los estudiantes se retrasen en su formación educativa durante el tiempo que se mantenga activa la pandemia por el Covid-19.

Sin embargo el aprendizaje de estos no ha sido el deseado, pues desde el hogar resulta más complicado concentrarse y despejar dudas con relación a los temas que se presentan.

Padres de familia han señalado que ellos son los encargados de ayudar a sus hijos y que en ocasiones las tareas que dejan los maestros por medio de internet es demasiada, mucha de esta a veces no es entendible y está situación genera estrés no sólo al estudiante, sino también a los mismos padres.

Manifestaron que esta forma de enseñanza no tiene los mismos frutos que las clases presenciales ya que incluso hay algunos temas en donde ni los papás pueden ayudar, tomando en cuenta que muchos padres de familia también trabajan y no tienen el tiempo para sentarse con sus hijos y que estos entreguen las tareas en el tiempo que se les indica.

“Las clases por televisión, internet o radio,ayudan a no retrasarse en sus materias pero no es suficiente porque no hay retroalimentación o actividades donde necesitan de la práctica y se les imposibilita realizar muchas de ellas porque sólo es lo que ven y escuchan en la tele y de ahí lo que les encargan los profesores”, indicó una madre de familia.

Redacción Noreste.