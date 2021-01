Coalición PRI-PAN-PRD colapsa en Veracruz

Veracruz, Ver.- Se hizo notoria la tensa situación que propició el dirigente estatal del PAN en Veracruz, Joaquín ‘El Chapito’ Guzmán Avilés, por empecinarse en que el PAN debe quedarse con las mejores plazas políticas municipales y diputaciones locales por ser la segunda fuerza en Veracruz.

Joaquín Guzmán ha desoído las llamadas a la cordura que le han enviado directamente desde las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional desde dónde consideran a Veracruz como un bastión que hay que ganarle a MORENA por todas las implicaciones políticas nacionales que ello traería.

Los dirigentes del PRI y PRD, Marlon Ramírez Marín y Sergio Cadena Martínez, se cansaron de la cerrazón, miopía y necedad del ‘Chapito’ y por ello, la mañana de este domingo –a las 11 horas- darán a conocer públicamente su postura política con respecto a la fallida participación del PAN en una conferencia de prensa que ofrecerán desde un céntrico hotel de la capital veracruzana.

El planteamiento de fondo que se dará a conocer en esa conferencia de prensa conjunta será el que de plano el PRI y el PRD desean ir juntos a la elección de junio y echan al PAN de la proyectada Coalición de tres partidos.

Claro que no se lo dirán así a Joaquín Guzmán Avilés, Marlon y Sergio son unos caballeros de la política por lo que cortésmente le solicitarán a la dirigencia de Acción Nacional les permitan explotar la posibilidad de ir solos -PRD y PRI- en una alianza que tenga la libertad de alzar la voz por los que no están de acuerdo con el gobierno de México y de Veracruz.

Joaquín Guzmán Avilés se cerró y no quiso reconocer que la justa proporción de lo que cada partido representa ante los ciudadanos de Veracruz, no está marcada en el porcentaje de máximos y mínimos históricos de votación, ni en los periodos en los que gobernantes gozaron de la plenitud del poder, sino con la participación de partidos de oposición responsables, que acompañan la idea de apoyar lo que es bueno para Veracruz y para México, y se han opuesto a lo que no.

El problema para el ‘Chapito’ y el PAN no radica solo en quedar fuera de la Coalición en lo local, sino que le ha sido imposible reconocer que su presidencia pende de un hilo por habérsela ganado a Pepe Mancha con escaso margen y con los votos preferentemente de su tierra Tantoyuca; mientras que en la mayoría de municipios y grupos políticos azules el ‘Chapito’ no pinta. Y lo peor, durante el tiempo que lleva como dirigente estatal lo único que ha hecho es tratar de borrar del mapa a las cabezas de los grupos políticos no afines a su proyecto.

Así que si el ‘Chapito’ no dobla las manos de aquí al próximo 28 de enero, se quedará como el perro de las dos tortas. O como se le aprecia al pan en la fotografía: solo y en otra mesa.

Con información de Políticos al Desnudo