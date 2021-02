Con varios compromisos sin cumplir renuncia delegada de la SEV en Veracruz, buscará diputación federal

Veracruz, Ver. – Este viernes se envió un comunicado oficial a los trabajadores de la Secretaría de Educación delegación Veracruz, donde se informó que Diana Santiago Huesca dejaba el cargo reconociendo que dejó varias trabajos sin realizar como se esperaba; de igual manera, se conoce por sus más cercanos que buscará la diputación federal abanderada por el partido MORENA.

Los problemas entre la delegada y el personal que labora en la SEV Veracruz iniciaron cuando fueron evacuados de la sede en la calle Negrete en Veracruz puerto, para ser trasladados a Boca del Río, en un edificio ubicado en la calle Camino Real en septiembre del 2019, prometiéndoles regresar en máximo un año al edificio original, pero totalmente renovado, pues así lo había prometido el secretario de Educación, Zenyazen Escobar García; a la fecha la sede en Negrete está totalmente abandonada y a punto de caerse por la falta de mantenimiento.

Días después de su arribo al edificio de la calle Camino Real en Boca del Río, volvieron a existir reclamos de los trabajadores, pues se hizo de su conocimiento que la renta que pagaban era de 50 mil pesos, pero los salones no contaban con aire acondicionado, durante algunos meses tuvieron que cooperar para pagar el servicio de Internet y por si fuera poco, sufrieron en un sismo pues no cuenta el lugar con salidas de emergencia.

Diana Santiago Huesca reconoció en su comunicado de despedida haber tenido fallos y entre los más significativos, reconoció no haber cumplido con el regreso a la sede de la calle Negrete.

“Me voy como delegada, pero eso no quiere decir que me olvido de compromisos asumidos con ustedes, el más importante que regresen a la sede Negrete, no me olvido y tienen mi palabra que regresarán a una delegación renovada”, se lee en el comunicado.