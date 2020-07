Cárcel o multa a quien no use cubrebocas en Yanga. Cárcel o multa a quien no use cubrebocas en Yanga, así lo dieron a conocer autoridades municipales quienes señalaron que a partir del día de hoy será obligatorio el uso del cubrebocas para las personas que transiten en este municipio.

Esta medida que algunos habitantes del municipio consideran tardía, sucede ante el incremento de casos de contagios del virus COVID-19 en Yanga, las autoridades municipales aprobaron en sesión extraordinaria de cabildo, el uso obligatorio de cubrebocas.

Explicaron que aquellos ciudadanos que hagan caso omiso a la disposición, primeramente recibirán una llamada de atención por parte del personal de Protección Civil o elementos de la Policía Municipal.

Si la negativa de usar el cubrebocas por parte de la población sigue o reincide, serán arrestados por los elementos de Seguridad Pública Municipal por faltas administrativas, imponiéndoles una multa económica o serán ingresados a las celdas preventivas hasta por 36 horas.

Dicha disposición que tomó el Ayuntamiento de Yanga, de conformidad con las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Municipio Libre, forma parte de las acciones de mitigación, control y prevención de la propagación del COVID-19 que aplica en beneficio de la salud de los ciudadanos.

En ese sentido, se le recuerda al comercio establecido que deben cumplir con las medidas de higiene establecidas por la Secretaría de Salud, como es el uso del cubrebocas por parte del personal que labora en los establecimientos, así como las personas que ingresan a realizar compras, desinfección de áreas de uso común y privilegiar la sana distancia.

En el caso de los prestadores del transporte público, taxistas, servicio mixto rural y autobuses de pasajeros, es obligatorio el uso del cubrebocas tanto para los conductores como los usuarios.

Se invita a la población mantenerse en casa, evitar realizar eventos sociales en sus domicilios, recuerden que es responsabilidad de cada uno cuidar de nuestra salud.

César Estrada