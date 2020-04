Meseros cordobeses piden apoyo ante COVID-19, con pancartas en mano se plantaron en la explanada del Parque 21 de Mayo para exigir apoyos a las autoridades locales, pues el cierre de negocios y cancelación de eventos los mantiene sin ingresos en sus hogares.

Los inconformes señalaron que ante la contingencia por COVID-19 se han quedado prácticamente sin empleo meseros, cocineras y garroteros independientes, y es que desde marzo los eventos se cancelaron, dejando sin ingresos a miles de familias.

Tras saber que en la ciudad se encontraban autoridades estatales se trasladaron al inmueble ubicado en calle 14 Avenida 1, tras apostarse en el lugar y esperar a ser atendidos, representantes de gobierno estatal atendieron a los inconformes sin darle solución alguna a sus peticiones.

Los trabajadores gastronómicos lamentaron que la ayuda para este sector sea nula, y es que a decir de ellos la Alcaldesa Lety López anuncia programas de apoyos, los cuales no son beneficiarios más que personal administrativo del ayuntamiento o amistades, ante esta situación no descartan continuar con su manifestación, y es que a decir de ellos muchos no tienen la despensa básica en sus hogares.

Por César Estrada