Provoca Alcaldesa de Córdoba divisiones dentro del PAN

Leticia López Landero busca imponer a su hijo como candidato, ataca mediáticamente a cualquier rival político que aspire a la Alcaldía.

César Estrada

Córdoba, Ver.- Con el proceso electoral encima y ante la poca aceptación de la ciudadanía por el mal desempeño obtenido, los escándalos de corrupción sobre la familia “López”, la falta de obra pública, la construcción de sus residenciaa en una zona exclusiva de la ciudad, ha provocado que los problemas internos dentro del Partido Acción Nacional no se hayan hecho esperar, sobre todo cuando se trata de la designación de los próximos candidatos de los comicios venideros el próximo año.

Es de destacar que si bien el proceso electoral aún no inicia básicamente, tras bambalinas los ataques mediáticos en contra de quiénes resulten una amenaza para la candidatura de su hijo Isaac Luz López Presidente del DIF Municipal de Córdoba, Leticia López Landero utiliza a un grupo mediático confirmado por diversos personajes entre los que destacan las amenazas a quienes no apoyan su mal formado proyecto político.

Es bien conocido desde que llegó a la Presidencia Leticia López Landero el PAN se encontraba fracturado en diversos grupos quienes habían buscado la candidatura a la Presidencia siendo uno de los principales actores el Síndico Único del Ayuntamiento, José Javier Medina Rahme, y el cual ha sido atacado sistemáticamente en diversas ocasiones sobre todo cuando sus postura va en contra de las decisiones de la Alcaldesa.

Ante estos roces políticos, el Síndico ha mantenido un pacto de mutua no agresión con la finalidad de no desgastarse frente a las próximas elecciones, quedando reducido a un funcionario administrativo a las órdenes del cabildo, y con ello la esperanza de que no se le investigue por su paso en la Dirección de Obras Públicas en la administración de Jaime Tomas Ríos Bernal, en dónde desvío miles de pesos en obras inconclusas.

La Regidora Primera Yadira Espíndola Carrera quién se ha mostrado estoica y ha rechazado varias iniciativas de la Alcaldesa además de pertenecer a un grupo político diferente a ella, desde el inicio de esta administración se ha visto diferente al resto del Cabildo, por lo que ha impulsado varias actividades desde sus comisiones, logrando figurar dentro la política local, además de tener gran experiencia en la administración pública, por lo que ahora se encuentra en búsqueda de la Diputación Local por lo que ha sido señalada y atacada en diversas ocasiones por medios locales al servicio de Lety López con la finalidad de dañar su imagen.

Mientras tanto con un gran trabajo político la Regidora se ha mantenido lejos de las peleas y señalamientos con la Alcaldesa de tal forma que se encuentra hoy en día en la mejor posición para asumir una candidatura al continuar trabajando sobre todo en su comisión seguridad en la cual no ha logrado los resultados esperados, solo logró la instalación de la Guardia Nacional y Ejército de forma definitiva en Córdoba.

Otro de los actores en esta carrera política, es el regidor segundo, Juan Antonio Tellez, quién se ha dedicado a impulsar proyectos personales presumiendo la entrega de despensas por la Pandemia en las cuales coloco su imagen, contraviniendo loa señalamientos del INE ante los actos anticipados de campaña, esto le basto para que la ciudadanía en redes sociales reprocharán su actuar.

Dichas acciones lo han puesto en el radar de la Alcaldesa quién ya lo cataloga como un peligro para cualquier candidatura que pudiera obtener su mal logrado hijo al frente del DIF Municipal quien ha armado alianzas con el ex diputado Huatusqueño “pidemoches” Víctor Serralde con quién prácticamente ya se dividieron las candidaturas, no sin antes negociar puestos dentro del Ayuntamiento desde esta administración tal es el caso del ex regidor e incondicional del “Pidemoches” Iván Espinosa Hermida quien ahora se desempeña como subdirector de la dirección de comercio, además de ingresar a nomina a Jonathan Rosas, José Luis Moreno, René Solis, todos ellos gente afín de Víctor Serralde en la Dirección de Desarrollo Social.

Mientras que el mismo Víctor Serralde cansado de los fracasos y desatinos de Lety López le ha exigido ser Vocero del Ayuntamiento, pidiendo como condición la cabeza de Martha Marañon Directora de Comunicación Social a cambio de seguir apoyando a la Alcaldesa para que se le asigne la candidatura a su “Bodoque” situación que ya desde ahora huele a traición por parte del grupo de Serralde ¿Será que entre alacranes no se piquen la cola?

Mientras tanto Isaac Luz Lopez como Presidente del DIF regala a diestra y siniestra despensas aprobadas por el cabildo y no del presupuesto del DIF a “sectores vulnerables” con la finalidad de un apoyo electoral, esto sin que el ninguna autoridad electoral intervenga o como en el caso de su antecesora sea multado por el Congreso por promover su imagen a través del mismo DIF.

Pesé a esto la aceptación de Isaac Luz Lopez se encuentra por lo suelos, y su campaña interna no levanta, tal es el grado de desaprobación que José Domingo Medrano prácticamente obliga a empleados municipales a dar Like y comentar algo positivo en las publicaciones de las redes sociales del Bodoque.

Además José Domingo Medrano, director de recursos humanos según denuncias anónimas cita a los miembros del partido para amenazarlos con despedirlos si no apoyan el proyecto del bodoque situación que tiene molestos a muchos que han empezado a despepitar las corruptelas al interior del Ayuntamiento.