Coxquihui va por uso obligatorio de casco en motociclistas. Autoridades municipales pondrán en marcha un operativo para que todo motociclista porte su casco protector y así evitar accidentes, de no responder se harán acreedores a una multa administrativa.

A través de un comunicado oficial se ha dado a conocer este operativo a todos los usuarios de motocicletas y cuatrimotos y se les indica que será de carácter obligatorio el uso de casco protector, en un plazo de 15 días contando a partir de esta fecha.

Cabe mencionar que a los usuarios de motocicletas, que se dediquen al reparto de mercancías o a la presentación de servicios deberán utilizar chaleco reflejante, son indicaciones que se deben cumplir por instrucciones de las autoridades municipales.

Coxquihui va por uso obligatorio de casco en motociclistas

Primeramente se informará del operativo a los motociclistas, a partir del 1 de octubre todo motociclista que no porte el casco sera acreedor a una multa administrativa, esto siguiendo el acuerdo al título III de la Seguridad Vial:capítulo IV de los vehículos, artículo 37 Y 38 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado de Veracruz.

En Tuxpan, motociclistas son los que más reinciden en no hacer caso de la disposiciones a las autoridades de transito y vialidad, como no hacer uso del casco protector y no traer documentos que avalen la propiedad de las unidades.

De acuerdo a lo mencionado por Miguel Cruz Ángeles, director de Tránsito y Vialidad, existe la inconciencia de algunos padres de familia, quiénes transportan a sus familias sin casco, los ha llevado a tener accidentes fatales.

“Muchos no entienden que es un asunto de seguridad, hasta que no se ven obligados, por ejemplo, la sanción del cinturón era tan barata que a nadie le importaba hasta que la subieron y hubo operativos para vigilar que se cumpliera”.

Sobre las acciones que implementa para incentivar el uso del casco, destaca que se realizan exhorto a la ciudadanía tienen que darse cuenta que es su seguridad.

Sigue leyendo: Motociclistas renuentes a usar casco y portar documentación: Tuxpan