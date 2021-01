Delito de violación, aumento en el 2020 en Veracruz

Xalapa, Ver. – A pocas horas de concluir el plazo para el registro de la alianza «Va por Veracruz», los dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN), Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, del Revolucionario Institucional (PRI) Marlon Ramírez Marín y de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena siguen negociando y moviendo los municipios donde representará cada partido a la coalición, de acuerdo a sus Inter y oportunidades electorales.

Sin embargo, en algunos municipios de la entidad veracruzana se han comenzado a dar nombres de los posibles candidatos y los partidos que encabecen la alianza para contender en los comicios del del próximo 6 de junio.

De esta forma, los municipios que encabezaría el PAN son: Pánuco, Tantoyuca, Álamo Temapache, Martínez de la Torre, Misantla, Xalapa Rural, Coatepec, Boca del Río, Medellín, Huatusco, Córdoba, Orizaba, Orizaba, Zongolica, Cosamaloapan y Veracruz.

El PRD tendría Tuxpan, Papantla, Xalapa Urbano, Camerino Z Mendoza, Acayucan y Coatzacoalcos Urbano.

Mientras que el PRI postularía en Poza Rica, Perote, Emiliano Zapata Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos.

Hasta el momento se sabe que la capital del estado, aún se encuentra en espera y negociaciones para definir si va en alianza, sin embargo, se ha logrado saber que Morena hasta hace poco postularía a la diputada federal, Dhoreny García Cayetano, pero sigue en negociación la candidatura para Ricardo Ahued Bardahuill, actual senador por ese partido.

Por su parte el PAN aún no se decide si será Sergio Hernández, pues se anunció que el diputado Omar Miranda Romero, coordinador del Grupo Legislativo del PAN en el Congreso del Estado pedirá licencia para su registro.

En tanto en Poza Rica ha trascendido que a pesar de que no se ha formalizado la alianza “Va por Veracruz” que estaría integrada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, este lunes el PAN iniciará el registro interno de pre candidatos a las alcaldías de la entidad veracruzana.

El Presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional, Omar Rivera, reconoció que sólo hay dos pre candidatos a la alcaldía de Poza Rica, entre ellos Leonardo Amador Rodríguez y Gabriel Nava.

En Tuxpan aun y cuando las alianzas entre PRI-PAN-PRD, está definida solo para la diputación federal y será el blanquiazul quien designe al candidato en este 03 distrito electoral, en lo que corresponde a la alcaldía, la última palabra aún no se ha icho, las negociaciones continúan.

En el mismo contesto se encuentra la alianza MORENA-PVEM-PT, partidos políticos que aseguran traer su gallo y que no necesitan del voto grupal para hacer ganar a su candidato, cada uno declara ganar si van solo a la contienda.

PRI: José Rolando Núñez Uribe (Ex candidato a la diputación local por el mismo partido político).

PAN: José de Jesús Mancha Alarcón (Ex diputado federal, ex síndico del ayuntamiento y ex presidente del blanquiazul a nivel estatal).

MORENA son tres los posibles candidatos: Marco Antonio Medina Pérez (actual diputado federal),

José Manuel Pozos Castro (actual diputado local y ex candidato a la presidencia municipal) y Javier Sánchez Balderas (Ex regidor del ayuntamiento y eterno aspirante a la alcaldía).

PVEM: Alberto Silva Ramos (ex alcalde de Tuxpan y ex diputado).

Movimiento Ciudadano: Juan Cano.

PES: Miguel Martin López (ex diputado federal por el PAN.

Fuerza México: Luciano Fólguelas Pioli.

RSP: Arturo Esquitan (Ex diputado local por el PAN).

Unidad Ciudadana: Ayrem Blanco.

Independiente: Everardo Gustin.

En Córdoba, los interesados por contender a la alcaldía sin portar ningún color y deslindados de todo partido son: Mauricio Iván Aguirre Marín, Armando Ramírez Hernández y César Solís Nieves.

Por lo que respecta a la disputa por la presidencia municipal de Orizaba ya se anotan por el PRI-PRD, Juan Manuel Diez Francos, quien de ganar sería alcalde de pluviosilla por tercera ocasión; por el PAN, suena Manuel Gómez García y por Morena suspira el ex diputado local Rogelio Rodríguez.

Foto: El del Sur

Mientras que hace unos días, el Comité Directivo Estatal del PRI (CDE ) se registraron como precandidatos a la diputación federal por el Distrito XV con cabecera en Orizaba, Fidel Igor Rojí López y Fidel Kuri Grajales.

Por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) contienden Nury Aguilar Morales, Verónica Martínez Monfil y Janette del Valle.

Cabe mencionar que la actual diputada federal por ese distrito Dulce María Corina Villegas pretende perpetuarse en el cargo por otro periodo más, a pesar de sus nulos resultados de trabajo.

Por Noreste