Denuncian animales muertos en +Kota de Boca del Río (FOTOS)

Denuncian animales muertos en +Kota de Boca del Río. A partir de una publicación en Twitter, se ha denunciado a la tienda de animales +Kota de Boca del Río, Veracruz, por abandono de animales que están muriendo y sufriendo por falta de alimento y agua.

Se dio a conocer que varios animales de la tienda +KOTA fueron abandonados en el establecimiento ubicado en la Plaza Américas en Boca del Río, Veracruz, según denunció la tuitera Natalia González.

A través de su cuenta en la red social, compartió un video en el que se ven cucarachas dentro de las vitrinas de los loros y las iguanas que están al frente del local.

Incluso en el área donde están las iguanas, ya hay una muerta y las cucarachas están sobre ella. En el video también se observan unos cuyos dentro de la tienda.

Además de la suciedad entre la que viven los animales, los animales ya no tienen agua y comida, añadió Natalia González.

La empresa +KOTA aseguró que a pesar de la contingencia por la pandemia del Covid-19, sus tiendas están operando con normalidad para cuidar a los animales. Los locales dentro de plazas abren de todos los días de 11 a 19 horas, y todas las demás de 10 a 20 horas, informó en redes sociales.

“Nuestras tiendas están abiertas, incluso las que están en centros comerciales, pues tenemos permiso de las plazas para estar ahí para cuidar de nuestros queridos animales”.

+KOTA.

Sin embargo, tras la publicación del video, para la comunidad usuaria, la evidencia es clara se han pronunciado a favor de no comprar más en dicha cadena, ya que no es la primera vez que se da a conocer que no cuida bien a los seres vivos que en sus establecimientos habitan.

También podría interesarte:Leones ahora duermen en la carretera