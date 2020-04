Please select a featured image for your post

Denuncian incompetencia en capitanía de puerto en Tecolutla. Desde antes de la contingencia sanitaria por el Covid – 19, el capitán de puerto de Tecolutla Roberto Álvarez Cantú, que abarca sus atribuciones hasta el vecino municipio de Gutiérrez Zamora, ha demostrado incompetencia en su cargo, en el cual esta semana lancheros dedicados a los paseos en el área de manglares resguardaron sus embarcaciones ante el cierre del río. En este tema Álvarez Cantú mandó a un subalterno a solicitar un documento oficial a los lancheros que les permita el resguardo en tierra de sus propiedades, cabe mencionar que jamás en la historia un capitán de puerto había solicitado tal documento, al contrario siempre han brindado el apoyo a los lancheros, con esto solo demuestra su falta de competencia en su cargo, así mismo ante sucesos climatológicos las embarcaciones son resguardadas en tierra para que no sufran daño alguno y no se vea afectada la economía de las familias que dependen de esta labor. De igual forma este tipo de acciones "dónde no solicita de manera oficial más que a través de mensajitos o recaditos, es la forma en la que trabaja dicho personaje siempre señalando que de lo contrario la marina armada de México entrará de manera directa a poner orden y una serie de argumentos con los que infunde temor", esto señalado por lancheros en el anonimato por temor a represalias. Pescadores también alzan la voz por la arbitrariedad del capitán, estas acciones muestran la otra cara de la moneda, donde los lugareños muestran preocupación por el coronavirus y el funcionario federal solo muestra su ineptitud presionando a los lancheros en plena cuarentena.