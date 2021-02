Denunciante de Marcos Isleño sufrió amenazas de muerte

Veracruz, Ver.- La señora Cleotilde Martínez Valdez, denunció al pre candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la alcaldía de Medellín de Bravo, Marcos Isleño Andrade, por amenazas de muerte recibidas en recientes días, por personas presuntamente cercanas a él, por lo que lo hace responsable de cualquier situación que le suceda a ella o a su hijo.

El pasado 17 de febrero, la señora Cleotilde relató en un video un incidente que tuvo con el político, durante su pasada gestión como presidente municipal.

«En base a ese video recibi dos amenazas de muerte, en base a eso, vine a poner una denuncia para que cualquier cosa que me pase a mi o especialmente a mi hijo, sobre él, porque ese video solamente le afecta a él. Y he recibido llamadas, él sabe de quienes, donde me han pedido que haga un video donde negara y que ya se había solucionado ese problema. Es problema no se ha solucionado y ahora se hizo más grande, porque las amenazas de muerte pueden ser a la ligera, pero yo no lo tomo a la ligera», asestó.

En aquella ocasión, la señora Cleotilde Martínez había solicitado al entonces alcalde, Marcos Isleño Andrade, el apoyo económico para trasladar a un familiar fallecido del aeropuerto de Veracruz a su casa en la localidad de Paso del Toro en el municipio de Medellín de Bravo, para que pudiera ser velado.

Siendo amigos cercanos, comentó doña Cleotilde, pensó el favor sería gratuito, pero este le cobró 5 mil pesos por las diligencia, para semanas más tarde, enterarse que tal acción, fue notificada ante el Órgano de Fiscalización Superior del Veracruz (ORFIS) como un apoyo de más de 45 mil pesos, elevando así las cifras para justificar una presunta acción ilegal.

«Yo lo único que hice fue decir a lo que es mi manera, decir la verdad lo que a mí me pasó, y que la gente se de cuenta que en este momento la mejor opción no es Marcos Isleño», culminó.

Por Alejandro Ávila