Detienen programas contra plagas en Tihuatlán. Gusanos medidores generan pérdidas.

La plaga de gusanos medidores que continúa registrándose en los pastizales de Tihuatlán y la región, viene generado nuevas pérdidas en el sector ganadero, problema que fue provocada por el retraso de las lluvias, además de las altas temperaturas.

El presidente de la asociación ganadera, Cesar Esquitin González, destacó que los pastos se encuentran germinando y creciendo, pero la plaga de gusano medidor está causando un retroceso en su producción, ya que los medidores lo están consumiendo en su totalidad, generando gastos extras para los productores.

“Los gastos que se generan para el combate del gusano medidor van desde los 350 pesos a los 600 por una hectárea afectada, esto por la mano de obra y adquisición del producto que combate al animal”, expresó Cesar Esquitin González.

Puntualizó, que en la actualidad existe un control biológico para combatir este problema, el cual es mediante la introducción de una avispa, que se reproduce mediante la aplicación de tabletas en las parcelas, las cuales comienzan a germinar y está se alimenta de los huevos del gusano.

Agrega, que uno de los problemas de este sistema, es preventivo y se debe de implementar antes de que se tenga la presencia del gusano y no cuando ya se encuentra en su etapa adulta y reproductiva, por lo que no tiene otra opción más que la aplicación de insecticidas para acabarlos y que no se generen pérdidas.

Por Jesús Alan Mendoza