Director de Protección Civil positivo a coronavirus en Boca del Río. El director de PC de Boce del Río Andrés Escalera Pavón dio postivio a coronavirus, confirmó el presidente municipal de esa localidad, Humberto Alonso Morelli.

También podría interesarte: Coronavirus podría quedarse para siempre, como el VIH: OMS

Esta información fue difundida ayer a través de la red social Facebook. El mandatario expresó que el servidor público mantiene un estado de salus estable y agregó que hasta el momento no han detectado síntomas del virus en ningún otro trabajador o trabajadora del municipio boqueño.

Director de Protección Civil positivo a coronavirus en Boca del Río

También podría interesarte: Asesinan a biólogo de 21 años; pasaba cuarentena estudiando insectos

El edil publicó en su cuenta de Twitter: “Por este medio doy a conocer que el director de protección civil de Boca del Río Andrés Escalera Pavón me informó que dip positivo a la prueba de Covid-19 que se realizó algunos días. Por ahora se encuentra bien de salud y en aislamiento en casa. No hemos detectado a nadie más del personal con síntomas, sin embargo, seguiremos monitoreando”, informó el munícipe.

También podría interesarte: No les reciben 100 mil pesos por falta de 500, pero salen del banco y los atracan, en Boca del Río

Debido a la declaratoria de fase 3 de la pandemia de coronavirus en México, que mantiene a la población aún en confinamiento, por emergencia sanitaria nacional, los gobiernos se han unido para solicitar a las personas no salir si no es indispensable. Se pide guardar la más sana distancia y tomar todas las precauciones necesarias para evitar la propagación de este virus que en el país se encuentra en su fase más peligrosa de posibles contagios.

También podría interesarte: Violencia contra mujeres es la pandemia más letal: activistas responden a AMLO