Dirigente del PRI considera que Secretario de Salud debería renunciar

Dirigente del PRI considera que Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, debería renunciar.

El secretario de Salud en el Estado, Roberto Ramos Alor debería renunciar a su cargo, pues dio un mal ejemplo al no salvar ni a su propia hermana de la pandemia del coronavirus, consideró el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, Marlon Ramírez Marín:

Al referirse a los cambios en el gabinete estatal que debería hacer el gobernador Cuitláhuac García, Marlon Ramírez dijo que “de entrada en este momento, el de Salud”.

Cabe recordar que el viernes pasado trascendió la muerte de Ninfa Ramos Alor, hermana del titular de Salud en Veracruz, por complicaciones derivadas al covid-19. Estaba internada en el hospital estatal Centro de Alta Especialidad, en Xalapa.

El dirigente priista aseguró que tal declaración no es por atacar al gobierno estatal, si no por contribuir a que mejore la administración pública.

“Nosotros que no queremos ganar por ganar, nosotros no queremos derrocar al Gobierno, esa no es la intención. Lo que buscamos es contribuir para que le vaya bien a Veracruz”.