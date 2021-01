El DIF entrega despensas a familias más vulnerables

Cazones de Herrera, Ver.- En estos momentos en que la pandemia del COVID-19 a muchas familias resguardadas en sus domicilios, el sistema municipal del DIF, bien haciendo entrega de despensas de la canasta básica a familias más vulnerables, en este municipio.



La presidenta del sistema DIF en este municipio profesora Guadalupe Rubí Trinidad Escelente, señaló “Esperamos que este apoyo sea de gran ayuda para las familias en esta contingencia, recordándoles que estamos siempre el Sistema municipal de Desarrollo Integral de la Familia, siempre para servirles en lo que mas necesiten”.



No sin antes recordarles que no hay que bajar la guardia, contra esta pandemia del COVID-19, qué tanto daño está causando a las familias de este municipio, por lo que hay que continuar acatando las disposiciones sanitarias, usando el cubrebocas y sobre todo lavarnos las manos cotidianamente y respetarla sana distancia, para que pronto podamos salir con la seguridad de que no podemos contagiarnos.

Por: Gabino Escamilla Hernández