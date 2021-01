El sector agrario es el más afectado por la pandemia de covid-19: UGOCP

Xalapa, Veracruz. – El Partido del Trabajo ha reiterado, una y otra vez, su apoyo a la 4T; por ello, está a favor de ceder los tiempos que por ley le corresponden en la televisión, a efecto, de apoyar las campañas de prevención contra el COVID-19. La única condición que ponemos es que se mencione a nuestro Instituto Político, como cedente del tiempo que promocione tales campañas. De lo contrario, se tiene el temor que otro partido pueda verse beneficiado y quiera “pavonearse” con sombrero ajeno.

En otro contexto. Nuestro Instituto Político celebra las acciones tomadas por el OPLE, en relación con las denuncias de hechos, efectuadas por la Secretaría del Organismo en contra de diputados locales que “se adelantaron” haciendo precampañas y utilizando recursos públicos. Igualmente, se debe de eximir de este señalamiento,

a todos aquellos en que los agravios sean infundados, así como, se debe pedir que los sancionados sean rechazados en sus aspiraciones políticas.

En el ambito estatal. Creemos que para poder reactivar la economía en nuestro Estado, es importante que las acciones en materia de obra pública contempladas para este año, se considere a las empresas locales , mismas que generan empleo y reinvierten sus recursos en nuestro Estado. Preferentemente se debe considerar a las empresas radicadas en Veracruz, siempre y cuando cumplan con los ordenamientos legales que las dependencias establezcan en las respectivas convocatorias que en su momento emitan. Sabemos que el gobernador Cuitlahuac Garcia Jimenez tiene un gran compromiso con los veracruzanos y un gran interés en reactivar la economía este año en Veracruz.

En otro tema. El PT manifiesta que, en relación con la desaparición forzada de personas en el Estado no ha variado: exigimos pronta y expedita justicia para los afectados; transparencia en los procesos e información inmediata de los avances de investigación sobre los casos denunciados; así como la asignación de recursos para continuar con su búsqueda; los familiares de los desaparecidos no deben sufragar los gastos que por obligación corresponden al Estado. La fiscalía tiene que agilizar su trabajo en este rubro; para no caer en el incumplimiento de un deber legal.

Por otro lado. Una vez más la delegación en Veracruz del gobierno federal “falla” en el pago de programas en los bancos del bienestar. Se ignoran las causas, solo se presume el “jineteo” de recursos, pues, los beneficiarios de los créditos autorizados, cuyo monto es de $25 MP., nos han informado de constantes retrasos sin justificación alguna. Lo mismo hemos denunciado con el programa de becas “Benito Juárez” a nivel preparatoria, las que llegan a tener un retraso de casi 4 meses. En ambos casos son unas millonadas las que se retienen en bancos, pero se ignora cuáles.



Por último. Las reglas de operación de programas federales han sido publicadas para regocijo de la población vulnerable; también los que apoyarán a recobrar la actividad económica de productores de bienes y servicios. El PT vigilará que no se utilicen de forma indebida. Seremos garantes de la defensa del voto libre. Denunciaremos, de manera pública, a todo funcionario que haga mal uso de esos recursos, trátese de quien se trate. La voluntad del pueblo no debe ser manipulada.

Comunicado