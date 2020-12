En Tihuatlán refuerzan fumigación contra el dengue

Veracruz, Ver.- A pocos días de que se celebre la navidad las ventas en los mercados del municipio de Veracruz siguen sin repuntar, tal es el caso del mercado Zaragoza en donde reportan una baja en ventas del 70 por ciento.

Alfredo Santiago Mercedes, comerciante de frutas y verduras, señaló que la cancelación de posadas y reuniones familiares les ha afectado, ya que los productos de temporada no estas teniendo la misma demanda que años anteriores.

«Este año ha sido muy diferente con lo de la pandemia, las cosas cambiaron, la situación es crítica para nosotros, hay mucha gente que no sale. No son las misma ventas que años anteriores, no la estamos viendo complicada», mencionó.

Hasta hace un año en estas fechas los mercados del municipio de Veracruz reportaban gran afluencia de personas, pero ahora con la contingencia son pocos los ciudadanos que acuden a realizar sus compras navideñas.

A pesar de que los precios de la canasta básica se mantienen la comercialización no ha sido la esperada para los locatarios.

Confían que en cara a la noche buena sus ventas puedan mejorar y con ello evitar pérdidas económicas.

Por : Fátima Vela

Veracruz