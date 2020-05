Entrega de despensas por grupo criminal fue montaje: Cuitláhuac García. El gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, calificó como un montaje una fotografía publicada de integrantes de un grupo delictivo repartiendo despensas en la zona norte del estado.

El entrevistado aseguró que tras acudir a la zona, las fuerzas de Seguridad constataron que únicamente habrían usado un vehículo para tomar una fotografía y que de acuerdo con los pobladores, no hubo presencia de tales personas.

“Fuimos tras ellos y resultó que era una camioneta. Rápidamente bajaron, tomaron la foto. No sé si forzaron a las personas o no porque cuando enviamos a las Fuerzas de Seguridad las personas decían: no, aquí no llegaron. Fue falso. Incluso hubo un reportero que fue a preguntar a las personas si les habían repartido, y le dijeron que no. Resultó falso” expuso.

Cabe mencionar que medios como el periódico Reforma o la revista Proceso publicaron fotografías de personas encapuchadas con armas largas repartiendo despensas supuestamente en municipios de la zona norte. De acuerdo con dichos medios, se habría tratado de integrantes de las Fuerzas Especiales Grupo Sombra, célula perteneciente al Cartel del Golfo.

“Es un grupo delictivo que va a la baja también. Hemos hecho detenciones importantes y ahora andan un poco desperados y se enojan” dijo sobre tal caso.

Lo anterior fue declarado respecto a lo sucedido hace unos días, donde un grupo delivitivo supuestamente hizo llegar despensas en Tuxpan, donde los mismos vecinos argumentaron que tan pronto los sicarios bajaron las despensas huyeron a toda prisa antes de que arribara alguna autoridad, es de mencionar que a escasas cuatro cuadras se encuentra el cuartel de la Policía Naval.

Por Héctor Juanz