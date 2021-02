Escapa de ser llevada por presuntos tratantes de blancas en ADO de Veracruz

Veracruz, Ver.- Una joven mujer fue golpeada atrás de la terminal de ADO de la ciudad de Veracruz, luego de que sujetos desconocidos a bordo de una camioneta intentaran llevársela.

La dama de nombre Mitzy Belén fue auxiliada por taxistas, y través de redes sociales escribió:

«Hola, quiero agradecer a todas las personas que se preocuparon por mi, que apoyaron a mi madre y estuvieron al pendiente. Hoy gracias a Dios ya me encuentro en casa con mi familia, con muchos golpes en todo el cuerpo pero viva. Esto que me sucedió fue algo que sin duda me cambio la vida, dos hombres quisieron subirme a un coche atrás de la terminal del ADO de Veracruz y al tratar de escapar me golpearon, no querían asaltarme, querían llevarme quizá para abusar sexualmente de mi, matarme y después tirarme, como lo hacen con muchas mujeres. Gracias a Dios las personas en especial taxistas me ayudaron. Hoy estoy feliz por estar viva, por qué tengo una segunda oportunidad y puedo ver de nuevo a mi familia, a mis amigos. Fueron muchos mensajes y llamadas que recibí de muchas personas y no pude contestar todas, pido una disculpa pero espero me comprendan que no tenía cabeza para responder.

Les comparto esto porque no quiero que NI UNA mujer pase por está situación tan horrible y que estemos al pendiente y más cuando estemos solas, ver por dónde caminamos, no estar con el teléfono, mirar a nuestro alrededor, ver videos, tomar un curso de defensa personal porque ya no estamos seguras vivimos en un mundo lleno de bestias que solo están buscando a su nueva presa.»

Con información de ABA.com