Escuelas particulares deberán acordar pagos por contingencia. Escuelas particulares deben conciliar con padres de familia el pago de colegiaturas.

Tuxpan, Ver. El número de intervenciones ante la Procuraduría Federal de Consumidor (PROFECO), por concepto pago de colegiaturas se ha incrementado en los últimos días, pues ante la emergencia sanitaria, las escuelas tanto públicas como privadas han dejado de dar clases, sin embargo, estas últimas no eximen el pago de las mensualidades, situación que no agrada a algunos padres de familia.

Mario Alberto Segura Álvaro, titular de Profeco en este municipio, señaló que en esta semana se han acercado arriba de 10 personas han solicitado que exista algún tipo de acuerdo entre las dos partes ya que no se pueden liberar de esa responsabilidad; además de que existe un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se indica que no se elimina la obligación de dicho pago.

“Estamos atendiendo varios casos de escuelas privadas, obviamente, ya que hay padres que no quieren conciliar el pago de las colegiaturas, sabemos que las escuelas están cerradas por una contingencia mayor y no por que no quieran laborar, así que estamos tratando de que se dé una conciliación entre ambas partes”.