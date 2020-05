Escuelas particulares no hacen descuento de colegiaturas. Lamentablemente en Tuxpan, hay escuelas privadas que no han otorgado ningún tipo de beneficio para cubrir dicho pago mensual, bajo la excusa de que no han fallado en la implementación de clases en línea

Tuxpan, Ver. –Aunque por decreto presidencial, no se eliminó la obligación del pago de colegiaturas ante la contingencia sanitaria para los que proveen educación privada, se les debe de otorgar a los padres de familia flexibilidad para realizar los pagos, que podrían ir desde parcializados, meses sin intereses, cuota reducida o alguna otra modalidad que conviniera a las dos partes.

Lamentablemente en Tuxpan, hay escuelas privadas que no han otorgado ningún tipo de beneficio para cubrir dicho pago mensual, bajo la excusa de que no han fallado en la implementación de clases en línea y que las instituciones educativas deben pagar servicios básicos a pesar de no utilizar los planteles.

La delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor en Tuxpan ha señalado que desde el mes de abril comenzó a recepcionar quejas por esta situación, refiriendo que el tema se trata de forma particular en cada escuela, además de que cada colegio debe contar con los medios virtuales para poder conciliar con los consumidores sin tener que desplazarse físicamente.

Padres de familia molestos, argumentaron que aunque a pesar de que han entablado dialogo con el personal directivo y administrativo de los colegios particulares, hay quienes no otorgan facilidades de pago, ni algún tipo de flexibilidad, que se debe cubrir la cuota en los primero cinco días del mes.

